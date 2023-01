Redes.-¡Soldado caído! El amor nos puede dar inolvidables momentos de alegría, pero también enormes sin sabores, ese es el caso de un joven de Perú, quien decidió divertirse a lo grande en un concierto de salsa, pero todo terminó mal cuando comenzó a sonar esa canción que le hizo recordar a ella, su ex, por lo que comenzó a llorar al no poder contener las lágrimas y el momento fue inmortalizado en TikTok donde no tardó nada para hacerse viral.

Nuestro protagonista decidió aprovechar la noche para salir con un grupo de amigos para escuchar un poco de “salsa perucha” en su barrio del populoso distrito de El Agustino. Todo iba de mil maravillas, él y su grupo bailaban al son de la rica música, hasta que la orquesta Barrio Fino comenzó a entonar la letra de “Pobre Corazón” y la alegría se convirtió en tristeza para el muchacho.

Sin importarle estar rodeado de cientos de desconocidos, comenzó a llorar sin consuelo, salvo por su amigo quien le dio apoyo emocional mientras este solloza, se tapa el rostro entre los brazos del otro a la vez que se abrazan. Una de las chicas del grupo parece preguntar lo que le sucede a su amigo, para luego seguir concentrada en la música.

Quien lo abraza acerca su cara para darle algunas palabras de aliento, mientras que a la distancia alguien se da cuenta de la escena, saca su celular e inmortaliza el video que fue publicado por el usuario @jefersonisisola1 y que, pese a hacerse viral en TikTok, decidió restringir los comentarios que, sin duda alguna, habrían sido más que variopintos.

