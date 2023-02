México.-La comunicación es la base en cualquier tipo de relación, pero, si estás casada y entre las cosas de tu marido encuentras escondida una prueba de embarazo, ¿Qué harías?, una mujer se volvió viral al reclamarle a su esposo, pues en realidad se trataba de una confusión.

Dicen que el que busca encuentra, y esta fue una dramática situación, de una mujer que encontró una supuesta prueba de embarazo entre las pertenencias de su esposo, por lo que claramente le reclamó.

Al pasar por una graciosa confusión, la chica protagonista de esta historia no dudó en compartir el video a su cuenta @morenodii, en la red social de TikTok, donde ya tiene más de 23 millones de reprocciones.

No es para menos, internautas no pueden dejar de ver el clip, puesto que al inicio, la mujer exije explicaciones al encontrar una aparente prueba de embarazo escondida, ya que no era de ella, de inmediato le mandó una fotografía a su esposo, en la espera de respuestas.

Entre la conversación por WhatsApp, la chica mandó un audio en el cual le preguntó al hombre con el que contrajo lazos matrimoniales, “¿de quién es esa prueba de embarazo, perro?”.

Como respuesta el chico entre risas, le señaló que se trataba de un termómetro, por lo que no tenía caso el reclamo.

Sin embargo, aún cuando la mujer no pudo evitar reír, mencionó, “Mi tóxica sale luego, luego… más te vale, dije: eso no es mío”.

“Y yo pensé que era un prueba de embarazo también… hasta que lo volví a ver y era un termómetro”, “mi lado tóxico también vi una prueba Jaajajja por si él no lo dice”, destacaron internautas.

Fuente Agencia