México.-La familia decidió armar una mala broma a su abuelita, haciéndole pensar que habría muerto. El momento fue grabado y subido a TikTok.

El creador de contenido @elcuellar06_ de TikTok, subió un video donde se observa cómo fue la planeación sobre la broma a la abuelita.

La broma hacia la abuelita fue un tanto criticada en la red social y ha recibido diversos comentarios mixtos.

En el video puede verse a la familia, cómplices todos, llorando y sufriendo la supuesta muerte de la abuelita. Esto, mientras ella duerme tranquilamente en su recámara.

Una vez que despierta con tanto lloriqueo, la abuelita trata de convencer a todos de que está viva y quiere que la vean.

El video de la broma a la abuelita en TikTok, se ha llenado de todo tipo de comentarios irónicos y más de 4 mil personas han tenido algo que decir.

“Para que enemigos si hay nietos”, “Pobre señora, casi se les va de verdad”, “Jajaja yo no puedo hacer eso yo me río”, “Te pasas Niko”, “Pero como le hacen esa broma pobrecita”.

“Casi la alcanza la luz”, “Me da risa, pero me da algo”, “Se pasan”, “Se pasaron, pobrecita”, “La niña así de q no aguanta la risa”, “jajaja da risa pero a la vez tristeza”, escribieron.

No cabe duda que hay ciertos sentimientos mezclados y para los nietos podría haber sido una buena idea. Sin embargo, hay usuarios de TikTok que señalan que se podrían arrepentir.

“Y cuando pase de verdad se van a arrepentir”, “Se pasaron de broma se va de verdad, Dios le de mucha vida y salud, pero me reí a morir con todos”, “Esos no son relajos chicos”, “Pobre abuela”, “¡Qué triste!”.

“Amor su abuela casi se va para el cielo enserio”, “Crueles”, “Nunca hagan algo así se vuelve loca”, “capaz q le hubiera dado algo de verdad a la señora no me gustó la broma”, “Con eso no se juega”, escribieron en TikTok.