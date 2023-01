México.-Un hombre intentaba enseñarle a manejar a su amigo, pero cometió un gran error que pudo llevarlos a la muerte. El momento se viralizó en TikTok.

El usuario @maximaidan estaba grabando un video para TikTok donde presumía cómo le estaba enseñando a su amigo a manejar.

Sin embargo, todo comenzó a salir mal cuando su amigo hizo el cambio de velocidades, pues terminó arrancando la palanca y tuvieron que detenerse de emergencia.

Enseñarle a su amigo a manejar sale mal y TikTok muestra la tragedia

No cabe duda que las acciones de los jóvenes aprendiendo a manejar, han atraído las miradas de extraños y conocidos en TikTok.

Especialmente de aquellos que conducen un auto, porque fueron los que han comentado sobre lo visto en el video de TikTok.

A través de los comentarios de TikTok, algunas personas han hecho comentarios irónicos acerca del amigo que intento enseñarle a manejar.

“Llegó a octava”, “Creo que asi no se pasan los cambios, pero como no manejo no opino”, “Primera y última vez también”, “Si ven, eso pasa por cambiar el Ferrari por un twingo”, “Pero el auxiliar no se desconectó”.

“Yo sabía que se podía llevar a 6ta”, “Lo estás haciendo bien, un par de clases más y quedas listo para licencia”, “Creo que así no se activa la doble”, escribieron en los comentarios de TikTok.

Sin embargo, también hubo quienes dieron algunos consejos a los jóvenes para aprender a conducir bien.

“Según yo es para atrás, no pa arriba”, “Creo que la palanca no debería hacer eso”, comentaron en la publicación de TikTok.