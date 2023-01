México.-«La eternidad no es suficiente», fue una parte de la respuesta viral de una abuelita de 98 años tras poner la piel chinita a sus seguidores y mantener la atención de todos en un video viral al hablar de su ‘temor’ a la muerte.

La bisabuela tiktoker, reconocida como Nanny Fake, mujer de Texas, Estados Unidos, dio un sabio consejo a uno de sus seguidores al hablar de si teme a fallecer algún día.

Nadie tiene la vida garantizada, por ello, la mujer de la tercera edad, conmovió al hablar del fuerte tema, aunque es una sensación en redes sociales por responder dudas existenciales a base de su experiencia, esta vez al dar su opinión, sorprendió a todos.

A través de la cuenta, “@nannyfayeandme)” en uno de sus clips difundidos en la plataforma de TikTok, respondió la pregunta de un seguidor, el cual le habló del miedo a la muerte.

Faye, con ayuda de sus nietos, graba casa uno de los videos, en esta ocasión, la respuesta de la mujer fue, “¡Noooo! ¿Por qué debería tener miedo? Cariño, ¿de qué hay que asustarse?… “Esto solo está esperando eso. Esta (Vida) es solo un pequeño tiempo intermedio”.

Con base a sus creencias, la mujer de 98 años, hizo referencia a la Biblia, “Tu fé debe estar puesta en lo que dice la Biblia. Ella les presenta el más maravilloso Lugar para vivir y morar y ser felices y perfectos”.

Por lo que, la bisabuela, sabe que el tiempo de cada persona en la Tierra no es perfecto “Nosotros buscamos la perfección en vida, pero allá será perfecto. Todo va a ser hermoso, no habrá problemas, alborotos ni nada de qué preocuparse”.

La mujer tiktoker una vez más ocasionó nostalgia entre sus seguidores, ya que ella señaló no preocuparse por cosas que no valen la pena, porque nada es perfecto, lo mejor es disfrutar cada momento en esta vida, porque no se tiene conocimiento de la fecha del último suspiro.

