México.-TikTok se ha consagrado como la plataforma favorita de jóvenes y adultos para publicar su día a día y por ello solemos encontrar los más insólitos videos que no creeríamos de no ser porque fueron grabados, prueba de ello es el caso de una joven influencer quien sufrió un momento de risa y vergüenza cuando se le cayó un diente en plena transmisión en vivo.

Se trata de la joven Dayana Minaya @dayanaminaya quien se encontraba junto a uno de sus amigos en una fiesta, grabando un video para todos sus seguidores, sin embargo, jamás imaginó que estaba a punto de vivir un momento sumamente incómodo.

Con la cámara frontal encendida, la joven mostraba a sus seguidores lo bien que se la estaban pasando en la fiesta, por lo que comenzó a gritar de la emoción. Tan pronto como abrió la boca, su lengua pegó con uno de sus dientes, el cual se cayó por unos cuantos segundos.

Al notar esto, la joven no tuvo otra opción más que reir y acomodar su diente postizo lo más rápido posible, no obstante, el hecho ya había quedado grabado. La joven continuó riendo mientras su amigo la observaba atónito.

“Contexto: tiene un diente postizo, exhibiéndome”, escribió la joven en el video que pronto se hizo viral en redes.

El video pronto se hizo viral causando todo tipo de comentarios entre los internautas, quienes aplaudieron a la joven por no sentirse mal y tomar con humor lo que le había pasado.

“El otro día escupí y se me fue el diente”, “Hermana, también me ha pasado”, Weeee me paso lo mismo en la prepa lo traía sobre puesto porque me lo iban a pegar y hablando se me cayo y no lo hallaba”, contaron los internautas.

INFLUENCER PIERDE DIENTE pic.twitter.com/mYlh23mrr2 — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) January 12, 2023

