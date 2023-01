México.-La delincuencia es uno de los problemas más grandes en Latinoamérica. Desafortunadamente, hay cientos de personas que sufren del despojo de sus pertenencias más valiosas. Por eso, los ciudadanos comenzaron a tomar justicia por sus propias manos. Tal como el video que se viralizó donde se ve a unos jóvenes golpear a un delincuente después de frustrar un asalto.

Ángela Frías es una usuaria de Twitter que compartió la grabación de una cámara de seguridad que muestra el arribo de dos rateros a un billar. Uno de los sujetos portaba un casco que le ayudaba a mantener anonimato, mientras que su compañero esperaba en las escaleras de acceso. Al comenzar a quitar las cosas, una de las víctimas se lanzó contra el ladrón y comenzó un forcejeó.

Más personas se sumaron y lograron derribar al hombre, quien fue golpeado en repetidas ocasiones con puños y tacos de billar. El segundo ratero huyó del lugar antes de recibir la golpiza. Los jóvenes descargaron todo el enojo con el ladrón, quien se llevó una gran cantidad de golpes.

Pese a que los hechos ocurrieron hace unos meses, la grabación se popularizó en estos días de gran manera. Hasta el momento, la publicación suma más de 883 mil reproducciones en la red social: “Lluvia de taco”, “Si no me muevo no me abren una carpeta de investigación”, o “El victimario se volvió víctima y se configura el delito de lesiones, por el uso excesivo de la fuerza”, son algunos de los comentarios realizados por diverso usuarios.

Domingos de su gustada sección: "Póngale clasificación jurídica". pic.twitter.com/yGO8wliOtn — Ángela Frías (@Angela_FriasA) January 15, 2023

