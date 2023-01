Redes.- Un joven compartió que transfirió por error más de 12 mil pesos a una desconocida. El usuario, quien se identifica como ndkobi en TikTok, publicó una grabación en la que relató todo lo que tuvo que hacer para recuperar su dinero.

De acuerdo con el joven, decidió realizarle un depósito a su novia “sólo porque la ama”, sin embargo, no se percató que el dinero no iba dirigido a su cuenta, sino a la de una mujer que, anteriormente, le había pagado unos aretes y de forma automática, se guardó el contacto.

“Le iba a pasar 12 mil varos a mi morra y le puse de concepto a la transferencia ‘sólo porque te amo’ y se los pasé a una señora, wey porque ayer le compré unos aretes, se guardó el contacto”, mencionó el influencer que cuenta con más de 300 mil seguidores en su cuenta de TikTok.

El creador de contenido les pidió a sus seguidores que fueran muy cuidadosos a la hora de realizar una transferencia, pues no les deseaba que pasaran por la misma situación.

“Espero que esto les sirva de lección para que no sean como yo y ustedes sí revisen antes de hacer una transferencia y no la hagan modorro”, señaló.

Finalmente, el joven agradeció a la mujer haberle regresado su dinero.

“Gracias, Blanca, por regresarme dinero, unos dicen que debí haberte regresado dinero por el inconveniente, pero no creo, we”, concluyó.

Hasta el momento, el video compartido por el internauta cuenta con más de 300 mil reproducciones, acumula poco más de 60 mil “me gusta” y supera los cientos de comentarios.

“Le deberías dejar algo, por la molestia”, “recuerdo que eso mismo me paso con 100 varos, pero yo no los pude recuperar”, “Una vez me pasó, le transferí al de un puesto de miches que ya no existe”, escribieron algunos usuarios.

Con información de Telediario