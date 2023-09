México. – En los últimos días, se ha hecho tendencia en redes sociales una aplicación que vende artículos de todo tipo a bajos costos, mismos que han puesto en duda a las personas sobre si la app es segura para comprar.

Una joven relató su experiencia al comprar en Temu, subió su reseña a la red social de TikTok, en donde mencionó no haber tenido una buena experiencia en su compra.

La usuaria, identificada como Amairani Armenta, dijo haber sido estafada, «Caí en el marketing de Temu y quedé estafada», «y pues bueno, una vez más estafada por las páginas chinas, no esperaba menos», escribió en la descripción del video.

Amairani comentó haberse interesado en comprar artículos en la app, debido a que veía a muchos creadores de contenido realizar compras y hablar bien de la marca.

«Caí en la mercadotecnia de TikTok en comprar cosas en Temu porque miraba muchas ráfagas de marketing e influencers, y dije, pues vamos a ver», inició.

Armeta hizo un pedido de 56 dólares, es decir, aproximadamente mil 120 pesos mexicanos, cuando el paquete llegó a su domicilio, la joven lo revisó y se percató de que no le enviaron lo que realmente pidió.

«Hice mi pedido de 56 dólares, más el envío, y cuando abro mi pedido, veo que no tiene nada que ver con lo que pedí», destacó.

Además, mostró lo que contenía el paquete, en el cual venía una mosquitera y una bolsa tipo cartera.

«Esto es lo que me llegó de Temu, está a mi nombre y la dirección y todo, es una mosquitera para mi puerta, probablemente me pueda servir, pero ósea no saben lo enojada que estoy y sacada de onda, y una bolsita que tú digas me la quedo, pero se ve super mal», señaló la afectada.

Destaco que los artículos que le llegaron no valen ni el dinero ni la pena de lo que realmente compró, agregó que ya intentó hacer una devolución para que le regresen su dinero, pero no ha tenido resultados favorables.

«Y dijeras tú, ¿Vale esto (la mosquitera) a lo que hice mi pedido?, no», «ya intenté hacer una devolución de lo que me llegó, para que me regresen mi dinero y no puedo, y ya hice un reclamo de un rembolso automático de dinero para enviar fotos y no me deja la aplicación y ya me desespere», explicó.

La usuaria dijo no saber si es de las pocas personas que estafaron, «No sé si fui de las pocas que estafaron, si alguien más le ha pasado coméntenlo ahí, y no caigan, de verdad no caigan en la mercadotecnia, por más barato que vean que son las cosas no, hay mejores aplicaciones», concluyó.

Sin embargo, algunos internautas que han comprado en la app comentaron no haber tenido ningún problema, incluso destacaron la rapidez en que llegó lo que pidieron.

ADVERTISEMENT

«Yo ya hice muchos pedidos en temu y todo me ha llegado bien, de buena calidad y tardan 15 días en entregarme, no he tenido problema», «6 pedidos y todo bien. Inclusive me gané 12 productos pagando solamente 6. Y en total gasté si acaso $200. Y me llegaron desde un proyector», «jajaja qué onda con las cosas, yo pedí y me llego todo igual y bien», fueron algunos de los comentarios.

Con Información de Comunicado