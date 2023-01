México.-En la actualidad es muy importante para cualquier empresa tener presencia en los medios digitales. Gracias a las redes sociales, los emprendedores pueden dar a conocer su negocio a un público más amplio. Tal es el caso de la usuaria en TikTok -@iamcamilacabellos- quien pensó que sería buena idea promocionar el logotipo de su emprendimiento en su automóvil para así atraer más clientes.

Sin embargo, las cosas nos salieron del todo bien para la joven que fue protagonista de un divertido momento que ella misma compartió en su cuenta de TikTok.

La historia de la emprendedora se ha vuelto viral debido a que en uno de los cristales de su auto colocó una estampa con el logotipo de su negocio con el fin de atraer potenciales clientes.

La idea no parecía tan mal, pero un pequeño detalle hizo que la mujer pasara un gracioso momento debido a la interacción que tuvo con una persona en sus redes sociales. Así lo explicó en un video que publico en su cuenta de TikTok.

“Yo pensando que sería muy buena publicidad colocar un sticker de mi marca en el auto…”, escribió en el video sin imaginar el divertido resultado.

La estrategia de la mujer no resultó como lo esperaba ya que entre los mensajes que recibió su negocio gracias al anuncio en el cristal de su automóvil resaltó uno que no buscaba precisamente sus servicios sino que evidenció que la mujer no manejaba bien.

“Aprende a manejar, animal”, dice el breve mensaje que recibió la joven.

Los internautas no dejaron pasar el momento y realizaron comentarios ante la curiosa y divertida interacción entre la emprendedora y la persona que le mando el mensaje.

“Yo al principio: que buena idea! Yo al final; mejor ya no”; “jajaja….y así fue como conocí a tu papá, hij@”; “jajajaja no me lo esperaba”; “Por eso quité la publicidad de mi carro, me pasaba lo mismo “; “Pensé cualquier cosa menos eso”; escribieron los usuarios en la publicación.

