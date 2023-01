México.-Por lo general, las relaciones entre suegras y nueras no suelen ser de las mejores, de ahí que se haya hecho popular en internet el testimonio de una mujer que afirma haber tenido la peor suegra del mundo.

Historias de muy malas experiencias entre nueras y suegras inundan las redes sociales, pues muchas veces las disputas entre las dos mujeres se dan cuando una de las dos partes siente que la otra está invadiendo su espacio en la vida del hombre, tal y como le pasó a la protagonista del siguiente caso viral.

Fue mediante la red social TikTok donde una internauta posteó una serie de videos donde expuso su muy mala experiencia que tuvo que pasar durante el tiempo que mantuvo una relación con su ahora exnovio.

De acuerdo a la historia viral, la mamá de su entonces novio obstaculizaba los planes que ella y su pareja sentimental hacían, terminando por ella decidir qué hacían dentro de la relación.

“Se atrevió a hablar pestes de mí, pestes de lo que podía”, contó la tiktoker al hablar de «la peor suegra del mundo».

Más allá de intervenir constantemente en la relación, la señora también hacía comentarios muy negativos acerca de ella. No obstante, reveló que, pese a todo, su ahora ex y ella se comprometieron, aunque el compromiso no duró mucho.

Fue de ese modo como la cibernauta narró que la propuesta de matrimonio hizo que la mamá de su exnovio se enojara, reclamándole al joven el no haberle pedido permiso antes para dar el paso.

“Ella decía literal: ‘tú le das lo que yo no le puedo dar, podría pero está mal’. Es decir, manifestaba textual que deseaba al hijo”, refirió.

Como era de esperarse, la serie de videos subidos a la red social TikTok donde la mujer relató la experiencia que tuvo con la «peor suegra del mundo» se volvieron virales en poco tiempo, logrando juntar miles de visualizaciones, así como miles de «me gusta» y comentarios.

En la caja de comentarios no fueron pocas las internautas que compartieron las experiencias que ellas han pasado también con las mamás de sus parejas o exparejas, coincidiendo en que la mayoría son acontecimientos negativos.

