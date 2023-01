Redes.-Todos hemos hecho algo por amor: regalar algún presente, dar serenata, dedicar una canción, pero uno que otro ha gastado miles de pesos para estar con su persona amada como fue el caso de una tiktoker, quien compartió su historia en la red social.

Audrey Ochoa comenzó citando a Shakira, quien dice que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, por lo que comenzó a contar cómo conoció a un joven que al principio le invitaba la comida al salir, pero luego ella se vio obligada a pagar todo.

“Todo comenzó de manera bastante natural, ya que cuando yo lo conocí él me había pagado algunas cosas y yo me sentía con el compromiso de tener que pagarle a él”

Audrey le siguió diciendo que al joven le compró un carro con la excusa de que ella quería aprender a manejar (sí, adivinaste, nunca supo manejar), también pagaba la renta en la que vivían, así como todos los servicios: agua, luz, gas, aunque él nunca ponía ni un peso.

“Clara, claramente me estaban viendo la cara de estúpida, pero yo no me daba cuenta. Es que le pagaba hasta las clases de inglés”, comentó

La joven comentó que inclusive se llegó a pelear con su madre, debido a que el novio le decía que probablemente ella le estaba escondiendo su dinero.

Al final, en una discusión, Audrey tuvo la idea de ponerle un negocio al joven para que al fin pudiera trabajar.

“Remodeló el local completo, gastó como 160 mil pesos de mi dinero, aparte de que la renta del local estaba en 17 mil pesos al mes y el departamento en el que él vivía estaba en 12 mil, más 9 mil pesos de mi departamento que estaba comprando en Guadalajara para no hacerles el cuento largo, yo al mes me gastaba 52 mil pesos sólo estar con el cucaracho”.

Y seguramente se han de preguntar, bueno funcionó el negocio, Audrey explica que no, ya que nunca generó nada de dinero, por lo que ella siguió pagando todo, hasta que al final Audrey dijo que él quería irse a su casa

“Me hizo su drama y todo y al final, adivinen qué, me cuernearon. Moraleja: no mantengan a nadie”, finalizó.

