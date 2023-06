México.-¿Alguna vez has comprado algo y luego te has dado cuenta de que no era lo que esperabas? Bueno, eso es exactamente lo que le pasó a un usuario de TikTok, que lamentablemente recibió una tunda en redes sociales.

El usuario @venusandrogino compartió un video en el que denunciaba públicamente su compra de tortillas. Pensó que estaban podridas y reiteraba que tenía la intención de hacer una denuncia pública.

“¿Me pueden explicar qué es esto? Son como tortillas hechas hace mil años, ahorita están todas podridas y todas verdes”, explicó en el video.

Sin embargo, como ya podrás imaginarte, resulta que las tortillas no estaban podridas en absoluto. Eran nada más y nada menos que deliciosas tortillas azules.

“No sé con quién pueda hacer mi denuncia, si puedo ir con la Secretaría de Educación Pública o con alguien que me pueda quejar porque me parece súper indignante. Me parece indignante que en México tengamos estas estafas y que alguien venda estas cosas podridas”, agregó.

Este incidente se volvió viral rápidamente y muchas personas se divirtieron con la confusión del influencer. Después de darse cuenta de que el video no fue recibido como esperaba, el tiktoker lo eliminó.

Sin embargo, algunas personas ya lo habían descargado, por lo que sigue en circulación en redes sociales.

¿De qué son las tortillas azules?

Las tortillas azules son una variedad de tortilla hecha con maíz azul. El color de este tipo de tortillas es completamente natural y se debe a un tipo de pigmento conocido como antocianinas. Además del color, las tortillas azules tienen un sabor un poco más fuerte y concentrado, con un toque a nuez.

También se ha mencionado que las tortillas azules contienen menos almidón que las tortillas blancas y pueden disminuir el índice glucémico.

Son muy populares en México y tienen un sabor único y delicioso. Aunque pueden parecer diferentes a las tortillas tradicionales, son igualmente nutritivas y sabrosas.

La ignorancia no distingue géneros 👀👉🏽🫥 pic.twitter.com/YDdWBMSni5 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) March 20, 2023

Con Información de Comunicado