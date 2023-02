México.-En las bodas ocurren situaciones que si alguien capta con su celular y comparte en redes sociales, pueden volverse virales, y ejemplos hay muchos: el hombre que acudió al enlace de su ex novia y lloró al verla llegar a la ceremonia, o la pareja recién casada que estaba discutiendo pero cambió su actitud y se besó al darse cuenta que la grababan.

Otro suceso en este tipo de eventos cobró notoriedad en redes sociales, específicamente TikTok, pues exhibieron a una invitada que se llevó una caja de dulces completa.

La usuaria Maitté Palacios (@maittepalacios) compartió en su perfil un video donde primero mostró la novia y luego le señaló a la invitada que se aprovechó de las golosinas que dispuso la pareja para los asistentes.

“Aquí con la novia indignada de que pelaron las mesas, no hay respeto”, comentó Maitté en la grabación, que al momento acumula 2 millones de visualizaciones. Ante esto, la novia se limitó a reírse.

En la grabación, la invitada señalada está sentada en su mesa, muy quitada de la pena, y frente a ella tiene la caja que se llevó de la mesa de dulces.

Dicha grabación también cuenta con más de 32 mil Me gusta en TikTok y cientos de comentarios contra la mujer que se engolosinó, por ejemplo:

“Invitados vulgares”, “Es la mala costumbre que tiene la gente, todo lo quieren para ellos sin acordarse de que hay más invitados”, “Yo me acerco y le digo ‘Deja eso, no es para que lo lleves’, y listo”, “Qué coraje que sean tan encajosos”, “Así me hicieron y sí fui a decirles que dejaran las cajas”, “Habría que poner un cartel con las reglas en las mesas de dulces”, “Qué coraje la gente aprovechada siempre hace de las suyas en las fiestas” y “Eso mismo hizo mi tía y con toda la pena le dijeron lo regresa”.