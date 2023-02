México.-Un episodio bastante desafortunado fue el que vivió Roberto González, mejor conocido como HotSpanish, influencer que ha cobrado mucha importancia gracias a los diferentes videos virales que ha compartido en sus redes sociales.

Fue el pasado 31 de diciembre cuando el influencer dio a conocer que fue asaltado mientras se encontraba grabando un video en Zapopan. De acuerdo con lo que relata Roberto, unos sujetos lo amenazaron con un cuchillo para quitarle todo el dinero.

“Oye carnal, estaba haciendo un videito, por aquí por las vías del tren, me metí por unos matorrales, uno me sacó un cuchillo, me sacó la feria, sí, aquí, vamos”, dijo a los oficiales para luego volver a la zona del robo.

Algunos días después de esa experiencia, el influencer regresó al mismo lugar de los hechos, pero esta vez con acompañantes, pero no para buscar al delincuente que le había quitado el dinero, sino para repartir pizzas a la gente más necesitada.

“El día de hoy he regresado al lugar en el que me asaltaron el día de ayer con unas pizzas. La verdad no guardo algún rencor, yo vine con el fin de ayudar. Ahora vengo con mucha gente para que no pase lo mismo”, dijo en el video.

Durante el video, el influencer las pizzas fue repartiendo a las personas en situación de calle que se encontraba por el camino. Pero tampoco dejó pasar la oportunidad de relatar su historia y preguntar por el asaltante, pero no tuvo éxito al encontrarlo.

