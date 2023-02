México.-No cabe duda de que las transferencias bancarias suelen ser de mucha ayuda, pues a través de las aplicaciones podemos enviar dinero sin la necesidad de acudir a un banco a realizar un depósito, sin embargo, al utilizar este tipo de herramientas se debe ser muy cuidadoso, pues podríamos cometer un error y enviar el dinero a la persona equivocada. Esto fue lo que le pasó a una madre de familia, quien intentó transferir poco más de 8 mil pesos a su hijo, cometiendo un error y enviándolo a una persona equivocada que después se negó a devolverlo.

Los hechos ocurrieron en Durango y fue el hijo de la señora, identificado como Daniel Luna García, quien denunció en Facebook lo que había ocurrido. En un principio, el joven pidió ayuda para dar con el paradero de Carlos Hernández, un hombre que por error había recibido la cantidad de 8 mil 350 pesos. Resulta que su mamá le depositaría ese dinero para que pagara sus estudios, no obstante, se equivocó y terminó enviándole el dinero a dicha persona.

Todo parece indicar que la madre tenía en sus contactos de la app a Carlos Hernández y es ahí donde habría cometido el error. Por ello, la mujer pudo identificar rápidamente de quién se trataba y su hijo comenzó a pedir ayuda para poder encontrarlo y así recuperar el dinero.

“Solicito de su ayuda para encontrar a una persona,su nombre es Carlos Hernández y el motivo de mi búsqueda es por que erróneamente se le depositó un dinero que era específicamente para mis estudios, quien me lo deposito es mi mamá pero erróneamente se lo depositó a esta persona pero ya no tiene contacto con él”.

El joven explicó que su mamá ya no tenía contacto con Carlos, por lo que el único dato que tenían era que trabaja en Izzi Telecom. Finalmente, dijo que la transferencia se hizo a nombre de Elvira García, nombre de su propia madre. La publicación pronto se hizo viral por lo que internautas dieron con la dirección de Carlos Hernández, fue entonces que el joven decidió acudir a su domicilio acompañado de su madre para reclamar el dinero que les pertenecía.

En una segunda publicación, el joven contó que una vez que llegaron al domicilio de Carlos, éste aceptó a “regañadientes” a acudir al banco para devolver el dinero, esto luego de negar varias veces que hubiera recibido dicho monto e incluso después de poner como pretexto que ya no contaba con dicha tarjeta.

Una vez en el banco, el joven recibió la amarga noticia de que ya se habían gastado la mitad del dinero para sus estudios. Pese a todo el esfuerzo, todo parece indicar que Carlos no devolvió ni la otra mitad que le quedaba pues Daniel Luna concluyó su historia pidiendo que le devuelvan el dinero y adjuntado fotografías de ambos para que “mínimo les de vergüenza”.

“No se me hace Justo que hayan tomado un dinero que no les corresponde ,por lo mismo los invito a que por favor lo devuelvan ya que no creo que les gustara que les pasara esta misma situación ,adjunto fotos de estas personas para que mínimo les dé un poco de vergüenza y vean que no se vale hacer estas cosas”, sentenció.