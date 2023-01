Sin embargo, Keyli recapacitó y decidió presentarse en la boda de su exnovio con su nuevo pretendiente, algo que al parecer Marvin no pudo sosportar y comenzó a llorar, mientras que Sara no le dijo nada a su esposo, pero se quedó con la cabeza agachada al ver cómo lloraba.

El video ya acumula más de 5 millones de reproducciones en TikTok y algunos felicitaron a la exnovia por la lección que le dio a Marvin, pero otros se compadecieron de su nueva esposa y le aconsejaron a la mujer que saliera de esa relación porque él no la quería.

«Esa si es verdadera mujer con su frente en alto, te admiro Keyli, más mujeres como tu sin miedo a nada». «Yo lo hubiera dejado ahí para que siguiera sufriendo, eso de llorarle a la ex en su propia boda, ¿entonces por qué se casa con otra?». «Hay no pobre la novia, yo ahí mismo me separo». «Pobrecita Sara, yo en su lugar me hubiera asegurado que él me quisiera», opinaron algunos usuarios.

Fuente Agencia