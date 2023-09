México.-Este hecho ocurrió en Norfolk, Nebraska en Estados Unidos, la policía local detuvo el coche de un hombre al ver que transportaba a un toro Watusi del lado del copiloto; residentes de la localidad también hicieron el reporte a las autoridades, como era de esperarse, el increíble momento dejó muchas dudas y reacciones de usuarios en redes sociales dónde se volvió viral el evento.

El medio local de Nebraska, reportó que la policía recibió una llamada en la que se les informaba que un automóvil llegaba a la ciudad transportando a una vaca. Al principio el reporte no los tomó por sorpresa, sin embargo, al ver que no se trataba de una vaca la sorpresa fue aún mayor ya que era un toro Watusi, un gran bóvido africano, raza conocida como ‘el ganado de los reyes’ que puede medir hasta dos metros de altura y pesar hasta 500 kilogramos, lo que se movía en el auto.

El bovino era transportado en un Ford Crown Victoria Police Interceptor el cual el dueño había adaptado de la parte del copiloto para poder transportarlo, le añadió suspensiones más duras y un motor más potente, lo que respondió muchas dudas de quienes se preguntaban cómo podía circular con semejante animal.

Durante la inspección, el hombre identificado como Lee Meyer quien recibió una multa y le dejaron continuar con su marcha, se le advirtió que no podía circular más con ‘Howdy Doody’, nombre del toro, como copiloto ya que podía provocar algún accidente.

Ambos venían de regreso de un evento durante el fin de semana, pues en una pancarta pegada al automóvil se podía leer ‘“El Gran Desfile del Rodeo de Nebraska: Mejor Entrada de Auto”.

