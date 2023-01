Turquía.-Una extraña nube sorprendió a los habitantes de la ciudad de Bursa, en Turquía, y a usuarios de redes sociales.

Algunas personas incluso aseguraron que se trataba de un Objeto Volador No Identificado (OVNI) debido a que permaneció prácticamente estática durante una hora.

“Un ovni camuflado en una nube”. “Qué manera de ocultar la verdad poniéndole nombres técnicos a fenómenos no naturales, bueno, igual la gente aún no está preparada para saber la verdad”, escribieron usuarios de redes sociales.

Sin embargo, expertos aclararon que se trata de una nube lenticular, un fenómeno causado por fuertes fluctuaciones en la velocidad del viento que estabiliza la nube de forma circular. El color rojizo lo obtuvo por el Sol en el amanecer.

Residents in the Turkish city of Bursa were stunned by this strange cloud formation in the sky Thursday morning.

The country's Meteorological Directorate said it was a lens cloud formed by strong wind fluctuations over hills and mountains ⤵️ pic.twitter.com/XWUuFn2AbM

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 20, 2023