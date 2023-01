México.-Esto fue lo que le pasó a un hombre que se volvió viral en la plataforma de videos cortos. Y es que, en un antro, fue grabado mientras engañaba a su pareja con otras dos jóvenes que aparentemente estaban más jóvenes. ¿Qué pasó? ¿Es el primer engaño del 2023?

Te contamos lo que sabemos.

Fue a través de varias cuentas de TikTok, en donde se viralizó este caso que está dando mucho de qué hablar. El contenido de esta infidelidad fue sacado desde una transmisión en vivo que lleva por nombre “DJ Beto Las Vegas”.

En el video, aparece una mujer bailando y cantando felizmente con un hombre que la abraza por la espalda. Todo iba bien. Sin embargo, el ambiente comienza a tornarse extraño, pues dos chicas que estaban detrás de él, comienzan a hablarle, reírse e incluso burlarse de que estuviera bailando con la señora.

Por si fuera poco, la tensión de este momento llegó a su punto máximo cuando el hombre le da la espalda a su pareja como para que ella lo abrazara. ¿Qué sucedió? Resulta que el susodicho comenzó a ‘perrear’ con una de las jóvenes.

Al parecer, jamás imaginó que su pareja lo vería, cosa que no fue así, pues la mujer se percató de lo que estaba pasando. Por ello, se dio la vuelta, siguió cantando y bailando. Momentos después el hombre regresó a abrazarla, pero ella lo rechazó.

Como era de esperarse, el video se viralizó, le dio vuelta al internet y ha recabado cientos de comentarios en contra. Criticaron al hombre por jugar así con la mujer:

“Que bárbaro Rudy Valencia”; “lo peor que hay karma y cuando ellas tengan pareja todo se les devuelve”; “We no hagas lo que no quieras que te hagan”; “la Neta si yo fuera la Doñita me voy de ahí en Fa”; “ella se dio cuenta porque le empuja la mano cuando intenta abrazarla de nuevo”, se lee entre las reacciones.

