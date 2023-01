Redes.- El Día de Reyes generó muchos momentos emotivos que se volvieron virales en redes sociales, por ejemplo: la familia que volvió a lanzar en globo una carta que cayó en su casa o el hombre en situación de calle que dejó sus latas en una colecta para dar regalos a los niños

Ahora en TikTok cobró notoriedad otra situación muy sensible: en su misiva, una niña le pidió a Melchor, Gaspar y Baltasar que revivieran a su perrito fallecido, y ellos le ‘respondieron’ con otra carta. La mamá de la pequeña captó en momento y lo compartió en su cuenta.

Zule Giménez subió a su perfil en la red social (@mzgimenez) el momento en que su hija leyó el texto que le dejaron los Reyes Magos tras su petición. “En su lista de deseos pidió que su perrito reviviera. Cuando los regalos más pequeños son los más grandes”, escribió al principio del video.

En la grabación, la mamá tiktoker le entrega la carta a la pequeña y le pide leerla, a lo que ella accede: “En tu lista de deseos has pedido que yo reviva, sabes que eso es imposible, pero me pone muy contento saber que me quieres mucho”.

“Yo también te echo de menos, me encantaría estar jugando contigo”, agrega la niña, sin poder contener las lágrimas. “Aquí ando en el cielo con más perritos, la estoy pasando genial”.

La misiva sigue: “Quiero que le digas a Fifi que lo que he perdonado, que estábamos jugando, pero como yo era tan pequeñito me hice daño, él no tuvo la culpa por eso. Quiero que lo perdonen”.

Por último, los Reyes le dicen a la niña: “Espero que te guste el regalo, le dije a Baltasar que lo hiciera para que siempre puedas dormir conmigo”.

“Tengo que decirte que tú también eres mi mejor amiga. Voy a estar mirándote, cuidándote y protegiéndote. (…) Te quiero mucho”, concluye la infante la lectura.

Tras esto, Zule y su hija ven el regalo: una almohada donde está plasmada una foto de la pequeña con su perrito fallecido. Destaca que el video ya acumula más de 1.6 millones de visualizaciones en TikTok y más de 182 mil Me gusta.

