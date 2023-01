Eso, menciona Edgar, le ocasionaba dolores de cabeza porque no estaba acostumbrado a viajar.

El joven cuenta que pese a que tenía las puertas abiertas en los medios de comunicación, prefirió dedicarse al comercio, como su familia.

¿Cuánto llegó a ganar Edgar?

El joven menciona que Gamesa en total por comerciales, le llegó a pagar cerca de 50 mil pesos.

“Los de Gamesa me dieron la beca en secundaria. Me dieron una computadora, era la más top en ese momento, la primera laptop que salió con cámara, yo la tenía. Esas cosas se iban sumando. Ese video volvió a salir en Sudamérica y me volvieron a dar otra lana», contó.

¿Cómo surgió el famoso video?

Edgar, de 28 años, refiere que ese 2006 salió con sus primos, ya que solían ir al rancho de sus abuelos, ubicado en Vallecillo, una localidad que se encuentra cerca de Sabinas Hidalgo en Monterrey, donde su familia se reunía.

Ese día, él traía un palo porque decía que era su espada, ya que estaban jugando a los piratas.

Uno de sus primos invitó a otro niño, quien fue el que terminó causando la caída de Edgar.

El joven cuenta que su primo quería subir el video al programa ¡Ay Caramba!, pero él no quiso, por lo que solo se subió a YouTube, sin imaginarse el impacto que causaría en internet.

Fuente Agencia