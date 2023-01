México.-En el video se observa como la mujer distraída no deja de mirar su celular, monitoreando al taxi de aplicación, no se percató que se encontraba cerca una patrulla estacionada, por lo que al acercarse al vehículo lo confundió y abordó.

Dentro del vehículo el policía voltea a ver la parte trasera y queda atónito, baja de la patrulla para abrir la puerta y bajar a la mujer. La mujer baja mientras entre risas mira a la cámara por sus acciones.

ADVERTISEMENT

El video ganó popularidad rápidamente a través de Tik Tok alcanzando más de 19 millones de reproducciones y poco más de un millón de “me gusta” hasta el momento.

¿Cómo reaccionaron los usuarios a la mujer distraída?

A pesar de recibir buenos comentarios, también hubo usuarios que aseguraron que el clip está “sobreactuado” y seguro era producto de un montaje.

“No me río porque perfectamente podría ser yo y sin usar celular”,”Casi me lo creo….excelente actuación” y “Como no la llevo a su lugar de destino para que fuera más segura”, son algunos comentarios que se leen.

Fuente Agencia