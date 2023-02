Redes Sociales.-Lo que se tiene que hacer para que las y los alumnos no se distraigan, una directora prohibió a estudiantes tener noviazgos y teléfonos dentro de la escuela y a quienes no les parezca, simplemente pueden cambiar de colegio.

ADVERTISEMENT

A través de un video en redes sociales se mostró el momento en que la directora dio el aviso a todas y todos los estudiantes de la institución a quienes les prohibió usar gorras, piercings, suéteres de colores y después pasó a las relaciones sentimentales.

“Queda totalmente prohibida la pérdida del año, el encuentro de amoríos, noviazgo, traer cualquier equipo tecnológico, ningún celular. No se aceptan estudiantes con cachuchas, con suéteres de todos los colores y con pelo largo ni de todos los colores, ni con piercings, ni con joyas finas”, advirtió.

ADVERTISEMENT

De igual manera, el mensaje fue para los padres de familia a quienes les señaló que si no están de acuerdo con sus métodos para dirigir el colegio pueden retirarse y no matricular de nueva cuenta a sus hijos, porque la libre personalidad se trata que sea una persona de bien y no alguien con el cabello largo o con pintura de colores.

“Los estudiantes, padres de familia, que dicen de la libre personalidad, es que la libre personalidad es que yo sea una persona de bien, no una persona con esos cabellos largos, morados, rojos, verde. El estudiante que no acepte la institución, simplemente no le sirve, no matricule a su hijo si no quiso cortarse el pelo, la institución no le sirve”, agregó la directora.

De acuerdo con la publicación, el video se captó en el colegio Misael Pastrana Borrero, en el departamento de Huila, Colombia, y quien dio el mensaje fue la directora Olga Narváez, y como era de esperarse recibió críticas en la red a pesar que en el video se aprecia que la asamblea del colegio le aplaudió sus comentarios.