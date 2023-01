Acto seguido, comienza a golpear el mármol que tiene el nombre de su progenitor y luego de unos instantes comienza a platicar con su papá: «Papá, te extraño mucho. ¡Papito, te amo mucho papito, despiértese, papito!”.

Sus tiernas palabras conmovieron a su madre, quien estaba grabando el video y sollozó detrás de la cámara.

Aunque no hay mucho contexto del hecho, se conoce que la persona fallecida se llama Josefo y que su fallecimiento ocurrió en 2022. Como era de esperarse la escena se viralizó en las redes sociales,donde miles de usuarios se han mostrado conmovidos por la inocente reacción del pequeño, quien a su corta edad aún no puede comprender la pérdida de su papá.

“Esto me rompió el alma. Dios lo bendiga.”, “La Inocencia de éste niño que no entiende que su papá no volverá”, “Así es, hablemos más con nuestros padres vivos”, “Que triste tanta inocencia de éste pequeño”, “La inocencia de este angelito , todavía no logra entender que su papito se durmió para no volver a despertar” y “Gracias al que lo subió, me hizo tener la primer chillada del año”, fueron algunos de los comentarios.