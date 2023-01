Redes.-No cabe duda de que en las redes sociales, y más específicamente en TikTok, podemos encontrar una gran variedad de videos, con los que los creadores de contenido buscan aumentar sus seguidores o sólo entretener a los que ya tienen.

Además de los retos, consejos y las canciones de moda, en estas aplicaciones abundan videovisuales simpáticos, los cuales son capaces de robarnos algunas carcajadas.

Hombre se mete a dormir a cama de una tienda

Ahora se volvió viral un clip en el que un hombre toma una pequeña siesta en una cama.

Todo podría parecer normal, sino fuera porque el individuo se encuentra en una tienda, donde no le importó la presencia de los trabajadores y clientes para descansar.

Fue a través de la cuenta @soyelpepezones, donde se publicó el video que muestra la curiosa situación que se ha vuelto viral en las redes redes sociales; de hecho, una gran cantidad de internautas reaccionaron de una manera muy divertida al curioso hecho.

En el clip, que tiene pocos segundos de duración, se puede apreciar a un hombre que duerme en una de las camas de una una tiende de muebles.

Cuando se encontraba en “los brazos de Morfeo”, un presunto trabajador del establecimiento se acerca para despertarlo, lo que causa una gran molestia del hombre que se encontraba tapado con todo y las cobijas.

“Hay que sacar al joven”, se escucha decir al empleado, a lo lejos.

“Ya mamá déjame dormir”, responde enojado el individuo, mientras sigue recostado en la cama.

Para concluir la curiosa escena, se puede escuchar al trabajador, aparentemente desesperado, pedirle a otra persona que le “hable a los estatales”, para que los auxilien a sacar al hombre del negocio.

Debido al curioso acto, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, pues muchos internautas se burlaron de la situación.

“El man: ‘hola, estatales, tengo una emergencia, el vato no se quiere ir de la cama’”.

“Los estatales viendo cómo tienen que sacar a un hombre en paños menores de Coppel”.

“Mejor que le hablen a la Guardia Nacional”.

“Ya no se puede calar el producto a gusto”.

“A mí también me daría miedo que un wey no se quiera levantar y me diga ‘ya, mamá’”.

