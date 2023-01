La publicación pudo llegar a la familia de ‘Rolo’, su dueña apareció en los comentarios, y le agradeció a los médicos por atender a su mascota.

Además mencionó que no era un perro callejero, que se les había salido en un descuido, se disculpó por las molestias causadas y expresó su gratitud a los veterinarios que atendieron a Rolo.

“Gracias por atenderlo infinitas gracias no saben lo triste que es para mí verlo así, él no era un perro de la calle se llamaba Rolo, pero se nos salió y cuando nos dimos cuenta pasó esto, sé que no es justificación disculpe las molestias causadas y mi eterna gratitud sé que Dios los recompensara por su labor”, escribió Kedamono Huerta, dueña del husky en los comentarios de la publicación de la veterinaria.

Con Información de Comunicado