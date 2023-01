«En un punto me castigaron, me tuvieron castigado un rato porque pensaron que yo estuve involucrado en unos celulares que entraron ahí donde estaba en las celdas, entonces pues ya cuando me castigan wey estuve casi cuatro meses solo wey, sin lectura, sin escritura, sin tele, ni radio sin compañero de celda, 24 horas de luz de esa que zumba y no sabía si era de noche o de día».

Esa experiencia, lo hizo reconocer su ego y darse cuenta de sus errores. Sin embargo, Babo agradeció que sus familiares y amigos nunca lo abandonaron en esta situación.

«Ahí yo tuve una revelación muy grande sobre mi gran ego y mi estúpida cabeza pues yo estaba inmerso en esa situación por cosas de acá de pandillas y drogas, sabes… al final eso fue lo que me llevó ahí. Obviamente los hechos de los balazos y ese pedo pero todo el background que en ese momento lo que la gente no sabe y no lo voy a platicar aquí, lo van a tener que mirar en Netflix, todo ese background que me llevó a dispararle a un vato y una de esas balas picó pa’ arriba y le dio a un amigo mío».

Finalmente, Babo comentó que en la cárcel permaneció nueve meses, ya que pudo pagar una fianza para recobrar su libertad.