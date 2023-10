México.-Es común que las personas usen los taxis de aplicación, para evitar la inseguridad y llegar a casa sin contratiempos. Sin embargo, un conductor de Uber captó el momento en el que, al llegar al punto de encuentro en Ecatepec, Estado de México, unos policías ya le habían ganado al usuario, pues se llevaban al pasajero en la patrulla.

En Tiktok se viralizó la curiosa anécdota de un conductor de Uber, esto debido a que al llegar a recoger a un usuario, se encontró a policías subiendo a la patrulla a quien supuestamente solicitó el taxi de aplicación, ‘ganándole’ el pasaje. El hecho causó preocupación para el miembro de la empresa de movilidad, pero bromas entre los internautas.

Tal como se observa en el video, el conductor de Uber estaba orillandose a la esquina de una calle. Sin embargo, justo en el poste de luz había un joven trenzado con las manos y piernas, para evitar que lo subieran a la patrulla, esto mientras los policías lo jalaban.

“Como cuando te lleva el Uber equivocado”, escribió el chofer del automóvil.

Policías sujetando joven cerca de patrulla y Uber esperando usuario/TW @EsdeProfugos

Lo curioso de esto es que el joven que era forcejeado por policías parecía ser el usuario que había pedido el taxi de aplicación, ya que el conductor de Uber mostró su celular y justo en la esquina donde sucedía el caos era el punto de encuentro para recoger a la persona, quien supuestamente tiene el nombre de Sebastián.

“¡No ma… banda! Se están llevando a mi usuario. Miren. ¿Qué hago, le tiro un paro o qué pe…? Creo que viene bien pe… el morro. Pero no, no me voy a meter en pedos a lo pen… Me andaba señalando que ya había llegado su Uber”, dijo el conductor.

Hasta el momento, se desconoce los motivos por los cuales el presunto usuario que pidió el Uber fue detenido por policías que querían subirlo a la patrulla. No obstante, el conductor que se quedó sin pasajero especuló que quizá se debía a que el joven estaba bajo la influencia del alcohol.

Patrulla le “gana” usuario a un Uber 🫠🫢 pic.twitter.com/P91UKkU9lz — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) September 26, 2023

Reacciones sobre usuario que perdió su Uber porque patrulla se lo llevó

Tras la encrucijada en la que estuvo envuelto el conductor de Uber captar a la patrulla llevándose a su usuario, los internautas reaccionaron con bromas sobre la curiosa situación. Incluso, escribieron de manera sarcástica que los policías ya son competencia de los taxis de aplicación.

“La competencia se está poniendo muy dura”, escribió un internauta.

Mientras tanto, otros internautas consideran que la acción del conductor de Uber, al no involucrarse cuando vio que la patrulla se llevaba a su usuario, fue lo correcto. Esto debido a que desconocía los hechos por los cuales el joven había sido detenido por policías en las calles de Ecatepec.