Redes.-Una mujer recibió diversas críticas en redes sociales luego de que enumerara los requisitos que busca en un hombre para que sea su pareja.

La joven fue muy específica y pidió que su pareja tenga carro o moto, que no viva con los papás, que sea bilingüe, tenga visa y hasta le lave los platos.

Tengo 23 años y lo mínimo es que mi pareja sea profesional, no me sirven ni técnicos ni tecnólogos. También deben entender un segundo idioma y tener un vehículo, ya sea carro o moto.

Si todavía no tiene propiedad raíz, debe estar pagando la cuota inicial de su casa, que no viva con los papás. Además tiene que tener pasaporte, visa y ganar igual o más de lo que yo gano», señaló.

También fue muy clara en que no busca que tenga hijos y en caso de ya tenerlos hacerse la vasectomía.

No debe querer tener hijos y si tiene la vasectomía, mejor. También debe gestionar al menos tres citas al mes, debe ser abierto a asistir a terapia de pareja y lavar platos, porque yo no lo hago».

Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales.

«Y ella ¿cuándo irá a terapia? Se le está haciendo tarde».

Yo pienso que si ella no sabe poner a lavar la ropa y no hacer mínimo una comida ella ya va perdiendo todas las exigencias porque eso es básico en la vida, y creo que va seguir soltera muchoooo tiempo».

Dice qué busca lo “mínimo”, pero no cocina, no lava platos y es muy exigente (?) No mor. No busca pareja, busca empleado y que la mantenga».

Me parece válido que cada persona tenga sus estándares y exigencias, pero la experiencia me ha demostrado que esos listados tan largos y meticulosos solo llevan a la frustración. Además, nada garantiza que una relación sea exitosa si la comunicación es deficiente», fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Cuando le preguntan a mi amiga, la regularcita del parche, por qué está soltera… 🤡 pic.twitter.com/Ru0fp6MjGi — Victoria Ríos (@LaVictoriaRios) January 5, 2023

