México.-Mujer 15 días antes del gran día, canceló la boda, pero no la fiesta, por ello, la familia fue la más feliz ya que estaban seguros que no era la persona adecuada para ella, así que festejaron junto a la «no novia».

Se imaginan conocer a su pareja desde hace 6 años, anhelar el día en el que unan sus vidas en matrimonio para pasar el resto de su vida y vivir felices para siempre, pues que tu familia no esté de acuerdo y al final a última hora quieras cancelar la boda, ¿qué harías con la fiesta?.

El un video viral que circula en redes sociales, se dio a conocer la historia de una chica que canceló su matrimonio en último momento, no obstante la celebración se hizo, invitó a la familia de su ex pareja a celebrar a lo grande, y hasta la ex cuñada festejó la “no boda”.

A través de la plataforma digital de TikTok, Naidelyn Guzman, (@naidelyn_g19), publicó la historia de su ex cuñada, Noemi Ruedas, quien se iba a casar con su hermano, pero al no hacerlo, acompañó a la “no novia”, en la fiesta.

Las chicas compartieron una serie de grabaciones de la fiesta y la mujer que se iba a casar, Noemi, relató el motivo por el cual no se casó.

La joven contó que se habían conocido hace 6 años, aunque intentaron vivir juntos se dieron cuenta que ya no funcionaban las cosas, aún así, volvieron hace aproximadamente hace un año, cuando el chico le pidió la mano, su familia no estaba tan convencida, pero, aún así lo aceptaban porque ella estaba feliz.

Sin embargo, conforme pasó el tiempo se dio cuenta que la boda estaba pasando a segundo plano, así que lo decidió, 15 días antes la canceló, y su familia fue la más feliz ya que estaban seguros que no era la persona adecuada para ella.

Por ende, canceló la boda, pero al tener todo pagado, aún así se llevó a cabo la fiesta, y le avisó a su ex suegra para que invitara a toda su familia.

Ante ello, fue la ex cuñada, ya que se llevaban muy bien, por ello apareció en el clip que se volvió viral, ya que a los internautas les llamó la atención que invitó a la hermana de su ex prometido.