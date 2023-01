Redes Sociales.-Los videos de TikTok no paran de sorprender a los usuarios con sus increíbles historias y anécdotas que se comparten en la red social china. El más reciente clip que está causando furor muestra a una intrépida mujer que está vendiendo tamales, presuntamente en Estados Unidos, mientras a pocos metros de distancia se está incendiando un automóvil.

En el audiovisual compartido por la cuenta -@zagarre78- se puede ver a la mujer repartiendo una orden de tamales mientras que muy cerca de su puesto se ve un automóvil incendiándose en el cofre, sin que la vendedora muestre signos de preocupación.

La publicación realizada en TikTok por la cuenta -@zagarre78- describe el video asegurando que “los tamales son primero. Mexicans be like (los mexicanos son así)” muestra a una mujer junto a otra persona en un puesto de tamales atendiendo varias órdenes del alimento mientras que frente a ellos se puede ver un automóvil en llamas.

El video de pocos segundos de duración no tiene más contexto, sin embargo, en menos de 24 horas ya acumula más de 1.2 millones de visualizaciones y cientos de divertidos comentarios de los usuarios reaccionando al viral video.

“Es fogata pal frio”; “mientras mis tamales no se quemen, el carro ni raid me daba”; “Aprovechó el calorcito”; “Es que les faltaba que se cocinaran”; “Apúrate, eso no importa tenemos que pagar la renta”; “Ay prioridades primero lo primero joven”; “ahí con fogata para que comen los tamales sin frío”; son algunos de los comentarios de los internautas.