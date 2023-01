México.-A través de la red social, difunden videos que se vuelven viral, tras derramar lágrimas a internautas, algunas veces de risa, otras de nostalgia, esta vez, en una reciente publicación, una madre de 96 años, se robó el corazón de miles de personas, debido a que, cuida a su hijo de 55 años, quien tiene síndrome de Down.

Por el medio, de las plataformas digitales, muestran que las mamás, llegan a ser unas super heroínas de la vida real, por la forma en la que protegen a sus hijos, en este caso viral, por no abandonar a su descendiente, quien padece síndrome de Down.

Si bien, existe maltrato contra las personas que tienen síndrome de Down, al no tener las mismas oportunidades, una mujer, mostró que eso no es impedimento para amar a su hijo.

El internautas Alan Flores, en su cuenta “@alanbrote3”, a través de la popular plataforma digital, TikTok, contó la historia de su bisabuela, quien a sus 96 años, continúa al cuidado de su hijo, quien nació un trastorno genético ocasionado por un cromosoma extra.

Durante la escena, se vio a la mujer de la tercera edad, con sus dos trenzas llenas de canas, voltear a ver al hombre de 55 años, quien mostró su contagiosa sonrisa a la cámara.

“Hasta el momento, nunca se han separado”, señaló el creador de contenido, Alan Flores.

Al ver la nostálgica escena, los internautas reaccionaron en la caja de comentarios, donde escribieron, “Ella no se ha querido ir porque no quiere dejarlo solo”.

