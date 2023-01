Australia.-Hay personas que se toman muy en serio el proteger a los animales, sin importar el día y el lugar, tal como lo hizo un hombre en Australia, quien detuvo el tráfico de una avenida para permitir que un koala cruzara sano y salvo hasta el otro lado.

Esta adorable acción quedó grabada en video y fue compartida en redes sociales. Will Thornton, de 39 años, y un pequeño koala fueron los protagonistas, ya que el hombre se dirigió hacia la autopista –sin importar que estuviera descalzo- para evitar que el animalito fuese atropellado.

De acuerdo al diario BBC News, Katrina Boyle, esposa de Will, tomó el video donde se aprecia como el koala va caminando hacia la avenida y el hombre va haciendo señas para detener a los vehículos. Tras varios minutos, el animal logra llegar a salvo hacia el otro extremo de la carretera y Will se asegura de que esté bien.

Por supuesto, los internautas han reaccionado a la buena acción de Will, aplaudiendo lo que hizo para mantener a salvo a este peludo y bonito amigo.

“Sin duda merece la koala-ficación de ser un policía de tránsito”, mencionó una mujer en Twitter. “Esto es un pequeño acto de bondad del ser humano hacia las demás criaturas del mundo animal… ¡Sé amable en cualquier momento!”, agregó otro usuario.

Sin duda, Will tocó los corazones de muchos, y sin esperar nada a cambio, mantuvo la vida de este koala a salvo.

“Tan feliz de ver esto. Nunca olvidaré la vez que vi a un animal pequeño del tamaño de un perro ser atropellado desde la dirección opuesta cuando cruzaba la calle. Como una mala escena de película”, compartió Ralph en el video publicado por la BBC.

Man stops traffic to let koala cross road in Australia https://t.co/wBQjp5cx8b pic.twitter.com/yOmkrOZD8i

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 12, 2023