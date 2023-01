Redes.-En los últimos años con la llegada de plataformas digitales cada vez es más común toparnos con videos que se hacen virales y en esta ocasión no es la excepción, ya que un abuelito de 96 años ha cautivado Tik Tok al bailar trends de manera muy peculiar con su nieta.

El hombre de la tercera edad y su nieta comparten con los internautas sus mejores pasos de baile a través de la cuenta de la chica @mimigarciasurandy, los cuales han causado gran admiración y alegría entre los usuarios.

Cabe destacar que los clips que se han logrado posicionar en esta plataforma donde se genera contenido principalmente de baile han tenido una gran aceptación cuando se trata de personas de la tercera edad, ya que con su gracia y alegría logran cautivar a quienes se topan con este tipo de videos.

La internauta Mimi García Surandy publica en Youtube y Tik Tok grabaciones con su familia y sus mascotas, sobre todo con su abuelo de 96 años quienes han logrado enternecer a la audiencia, logrando tener clips virales y aumentar su número de seguidores.

Una de las grabaciones más populares de Mimi a lado de su abuelo, es donde la chica comenta “Con 96 años y casi se mata por levantar la pierna, pero lo que sea por hacer un Tik Tok”, en donde de fondo se puede escuchar la canción “Se Voce Nao Quer Passa a Vez”, uno de los éxitos de funk brasileño de dj Guih da Zo y Mc Delux cuyo lanzamiento fue en 2022.

El abuelito de 96 años demostró que el género musical no depende de una generación o época y no hay que encasillarlo, por lo cual, seguía los pasos de baile de su nieta, hasta levantó su pie y mostró sus mejores pasos al ritmo de la música.

La escena del adulto de la tercera edad obtuvo buena respuesta por parte de los usuarios que rápidamente le dieron me gusta al clip y no faltaron los comentarios positivos hacia el señor y aunque no es la primera y única vez que se ha dejado ver bailar, los internautas los siguen llenando de mensajes agradables, incentivándolo a que siga disfrutando la vida y el baile.

