México.-En los últimos meses hemos visto a decenas de jóvenes haciendo de todo para conseguir boletos para los conciertos de sus artistas favoritos como Luis Miguel, Taylor Swift y RBD, sin embargo, ha sido un abuelito el que se volvió viral en TikTok porque a sus 77 años acudió por primera vez a un concierto para celebrar su cumpleaños, en compañía de sus hijos y nietos, y su reacción conmovió a decenas de usuarios.

Fue la usuaria de TikTok @monifregs, quien compartió un video de la reacción que tuvo su abuelito Víctor al acudir por primera vez en su vida a un concierto para ver a su ídolo Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte en San Diego, Celifornia, Estados Unidos. En la grabación se puede ver que la mayoría de los asistentes estaban de pie, pero el señor estaba sentado y no pudo evitar llorar de la emoción.

«Estás en tu primer concierto y es de tu ídolo Ramón Ayala. Un sueño hecho realidad para mi abuelito», escribió la nieta del señor en TikTok.

Abuelito en su primer concierto pic.twitter.com/zJAjIbWTb3 — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) August 30, 2023

ADVERTISEMENT

El video ya acumula 1.3 millones de reproducciones en la red social y decenas de usuarios quedaron conmovidos con la reacción que tuvo el abuelito al ver por primera vez a su ídolo tocando en vivo; otros también felicitaron a la familia del señor por haberlo llevado al concierto y cumplirle el sueño de ver a su artista preferido.

«Siempre lo he dicho, mientras no tenga hijos mis viejos primero. Verlos felices es mi más grande alegría en esta vida». «Debe sentirse tan bonito ver el sueño de tu abuelito hecho realidad». «Le da pena llorar, pero no lo puede evitar, qué lindo». «Se acordó de sus mejores tiempos». «Si la sorpresa fue para él, por qué yo estoy llorando». «Que tú abuelito te dure mil años más», le escribieron en los comentarios.