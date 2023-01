Estados Unidos.-Este joven pide comida para llevar y en su paquete había más de 94 mil pesos en efectivo, literalmente su cuenta fue gratis y más. ¿Te imaginas llegar a un lugar pedir tu comida para llevar porque tienes prisa y al momento de sacar tu hamburguesa te encuentras con una muy jugosa cantidad de dinero?, pues eso fue lo que le pasó a un joven de los Estados Unidos llamado Josiah Vargas que se volvió viral por su peculiar historia que fue compartida en redes sociales haciéndola viral en poco tiempo.

Quizá esta historia sea lo que muchos soñamos que un día nos pase. Lo máximo que me he encontrado han sido 5 pesos en la calle y me los quitó un niño.

La historia de un joven que pide comida para llevar y en su paquete había más de 94 mil pesos fue compartida a través de la red social de TikTok, plataforma que se ha convertido en la “App” más popular en los últimos tiempos porque aquí se puede encontrar de casi todo tipo de contenido o historias que pueden hablar de cualquier tema (literalmente).

Como lo fue el caso de Josiah Vargas que contó su historia por medio de un video que subió a la plataforma china relatando el momento en el que encontró más de 94 mil pesos en el paquete de comida que pidió para llevar.

Él, decidió ir a un restaurante de comida rápida de hamburguesas, hizo su pedido y salió con su paquete, al llegar al auto descubrió que además de su comida, también le habían dado una bolsa con 5 mil dólares, poco más de 94 mil pesos mexicanos en efectivo, cantidad que regresó íntegramente al restaurante de comida rápida.

El video que cuenta la historia hasta el momento tiene 2 millones de reproducciones, 447. 4 mil “likes” y 20.3 mil comentarios en los cuales podemos leer cosas como: “Se salvaron de perder el trabajo”; “Yo un día devolví una cartera”; “El mundo necesita más personas como tú”.

Es un acto de honestidad que se tiene que reconocer y es aquí donde te pregunto ¿tú qué hubieras hecho?

