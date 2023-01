EU.-En los últimos meses los videos de peleas de cachetadas se han multiplicado de manera exponencial en redes sociales y esto se debe a que, Dana White, el actual presidente de la UFC, emprendió toda una campaña para popularizar esta nueva y controversial disciplina, incluso, se encargó de abrir su propia liga, la cual, es transmitida en televisión y si bien dichos eventos han sido todo un fenómeno todo parece indicar que para los competidores no lo es pues trascendió que, por pelea, cobran alrededor de 30 mil pesos, lo cual, no cubre los gastos ante una lesión de consideración como ocurre habitualmente, por ello en esta ocasión te decimos todo lo que sabemos al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante mencionar que este tema se puso en la palestra debido a que el pasado 18 de enero la cadena TBS arrancó las transmisiones de “Power Slap”, el cual, es el programa donde se transmiten las peleas de cachetadas en cuestión, las cuales, ya se han convertido en todo un fenómeno para los apostadores de Las Vegas, así como para los amantes de los deportes de contacto.

En dicho programa, se transmiten los combates de la rama varonil y femenil y aunque dicho programa fue todo un éxito, también abrió la conversación en redes sociales donde trascendió que los participantes tienen un sueldo de alrededor de 30 mil pesos por pelea, lo cual, no es suficiente para muchos.

El encargado de revelar este dato fue el expeleador de la UFC, Eric Spicely, quien ventiló en Twitter que recibió una oferta verbal para participar en la “Power Slap” garantizándole un pago de mil 600 dólares por pelea y en caso de ser ganador dicha cifra se doblaba, lo cual, convertido a pesos, resulta una cifra de alrededor de 30 mil pesos, dependiendo el tipo de cambio del día y el atleta señaló que su principal motivación para rechazar la oferta fue ver a competidores con el rostro completamente desfigurado pues considera que dicha cantidad no es suficiente para cubrir los gastos médicos y cualquier otro gasto derivado de la recuperación de estas lesiones.

Por otra parte, el reconocido peleador irlandés de MMA, Conor McGregor, fue una de las figuras más entusiasmadas por esta nueva disciplina pues está convencido de que hay una serie de sofisticadas técnicas para participar en esta controversial liga y hasta se apuntó para ser uno de los cronistas de “Power Slap”.

Por su parte, Dana White ha asegurado que el combate de cachetadas es un “deporte moderno” y ha asegurado que su liga cuenta con todos los permisos para funcionar dentro del estado de Nevada y también ha mencionado que ha trabajado en este proyecto desde el 2017 cuando vio por primera vez este tipo de competencias en redes sociales.

