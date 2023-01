ADVERTISEMENT

“Ahora sí ya es más que evidente, aplica la frase de Juárez: el triunfo de la reacción es moralmente imposible, no puede presentarse un contubernio así tan descarado, ¿dónde están los ideales, los principios?, ¿que no los partidos son entidades de interés público?, ¿no tienen que presentar una declaración de principios y un programa de acción?”, remarcó.

López Obrador dijo que trata estos temas en su conferencia porque es necesario que la población esté enterada de los acuerdos, al argumentar que información de este tipo no se publica en los medios de comunicación convencionales.