México.-Este 6 de enero los pequeños recibieron la llegada de los Reyes Magos como cada año, algunos pudieron encontrar bajo el árbol toda su lista de deseos, sin embargo, algunas personas hicieron colectas para llevar una sonrisa a los más vulnerables y un hombre humilde, presuntamente en situación de calle, puso su ‘granito de arena’.

Fue en Tiktok donde la usuaria karlita_morales_ compartió un video en donde se ve un grupo de personas que esperan con una mesa,al perecer donaciones para este 6 de enero. En la escena se logra captar el gesto de un hombre en situación de calle quien conmovió las redes.

El hombre lleva una bolsa que pareciera ser un costal y se le ve como si buscara algo para poder dejarlo en la mesa de colecta. El video tiene una descripción donde explica que esta persona sólo quería aportar su ‘granito de arena’.

«Él sólo traía latitas pero quería aportar su granito de arena».

Finalmente el hombre se incorpora y de su bolsa saca un par de latas que deja en dicha mesa para que aquellos pequeños que no recibirán sus Reyes Magos puedan tener un 6 de enero feliz.

Redes reaccionan

Los comentarios de asombro y ternura llenaron el video de la usuaria, quien hasta el momento no hay publicado una segunda parte, o bien, algún contenido de contexto. Sin embargo, los usuarios mostraron su empatía al gesto del señor y esto dijeron:

«Neta que los indigentes son personas con un gran corazón, y me da coraje como lo miran y ni gracias».

«Que lindo ojalá nunca le falte comida al señor:( «.

«Siempre dan los que menos tienen y los que más tienen no dan ni el gracias».

«El dio más que todos xq dio todo lo que tenía y no lo q sobraba».