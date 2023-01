Captura de Ovidio Guzmán no hará que AMLO rectifique estrategia de “abrazos no balazos”, advirtió Loret de Mola

No obstante, el hijo del Chapo Guzmán dejó el colegio luego de que en su generación se organizara un viaje a Disney, al que las mamás de los otros menores prefirieron no invitar. Al ver esta acción, la madre de Ovidio insistió en que fuera incluido y hasta se ofreció a pagarles el viaje a todos. Ovidio se encontraba cursando el cuarto año de primaria cuando su papá, El Chapo Guzmán, se fugó por primera vez de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en 2001.

La foto que circuló por las redes sociales de Ovidio de niño, pertenece al anuario del colegio CEYCA. En la imagen se aprecia a Ovidio de niño usando el uniforme de la escuela que pertenecía a la Red de Colegios Semper Altius, con una formación integral en instituciones católicas y bilingües, que implementan el modelo educativo del movimiento Regnum Christi.

El método educativo de dicho colegio estaba enfocado en el aprendizaje por competencias y orientado a la solución de problemas cotidianos, denominados Sunrise. Los profesores solo eran guías para los alumnos.

La imagen de Ovidio de pequeño comenzó a circular en redes sociales en el 2019, cuando las autoridades intentaron detenerlo por primera vez, en lo que se denominó como El Culiacanazo, y hace unos días, tras su aprehensión, fue retomada.

De acuerdo con reportes de medios, Ovidio fue parte de las generaciones 1998-1999; 1999-2000 y 2000-2001 del colegio CEYCA. En el 2021, dicho centro escolar cerró sus puertas, pese a ser uno de los más exclusivos de la Ciudad de México. Fue fundado por los Legionarios de Cristo y formaba parte de una red de escuelas de prestigio de México y otros 18 países.

El CEYCA era una institución que ofrecía educación desde prescolar hasta bachillerato. El ciclo escolar 2020-2021 fue el último cursado, ya que el colegio llevaba más de 10 años con una caída considerable de la matrícula, además de que la pandemia de COVID-19 la afectó demasiado.

Cuando la escuela funcionaba, señalaba que su lema expresaba su admiración por alcanzar cada día el máximo desarrollo integral posible. Se presumía como un colegio “comprometido con la educación de alumnos de formación académica espiritual y en valores; es decir en la formación integral”.

