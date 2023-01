La escuela pertenecía a la Red de Colegios Semper que en español significa ‘Siempre más alto’, donde se imparte una formación integral en instituciones católicas y bilingües, que implementan el modelo educativo del movimiento Regnum Christi en 18 países alrededor del mundo.

De acuerdo con información extraoficial, Ovidio Guzmán formó parte de las generaciones 1998-1999, 1999-2000 y 2000-2001. Además, fue compañero de generación de Alfonso Durazo Chávez, hijo de Alfonso Durazo, actual gobernador de Sonora, antiguo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal y ex secretario particular del ex presidente Vicente Fox.