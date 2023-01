México.-Muy seguramente alguna vez en tu vida quisiste intentarlo de nuevo con una pareja o expareja, es por ello que se ha hecho viral en las redes sociales un video que muestra cómo una mujer rayó la camioneta de su ex para pedirle que regresara con ella.

Maneras de pedirle a tu exnovio o exnovia regresar hay muchas, desde pedirlo en una conversación madura y profunda, hasta mandarle indirectas en las plataformas virtuales. No obstante, tal parece que una mujer estaba desesperada a tal punto que, no encontrando otra forma, le pidió a su ex volverlo a intentar rayando la camioneta de él.

Fue mediante la red social TikTok donde se publicó un video en el que se puede ver a una camioneta cerrada de color blanco toda grafiteada con leyendas de su expareja que le pide que no la deje.

«No me abandones, te amo», son las palabras que se pueden leer escritas con aerosol en las puertas de la camioneta.

El internauta responsable de subir el clip viral se encontraba conduciendo por la calle cuando, de pronto, pudo apreciar a un lado una camioneta de la marca Mazda de color blanco con el peculiar mensaje grafiteado por toda ella.

De acuerdo a lo que se puede apreciar, la autora del grafiti responde al nombre de Lucero, pues así se puede leer en la parte del cofre de la unidad automotriz pesada, en tanto que en los costados del mensaje estaba claro que ella le está rogando que regrese con ella.

Como era de esperarse, el video posteado en la red social TikTok se hizo popular entre los usuarios en poco tiempo, logrando juntar más de 700 mil visualizaciones hasta el momento, así como más de 33 mil «me gusta» y cientos de comentarios.

En la caja de comentarios los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para dejar sus mejores chistes y memes sobre la situación, destacando que los dueños de talleres de pintura le pueden sacar mucho provecho a las «novias tóxicas».

En tanto, hubo algunos internautas que señalaron que puede que haya sido el propio hombre el que rayó su camioneta como forma de hacer presión a su exnovia para que no lo deje.

Fuente Agencia