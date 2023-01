México.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que existen carpetas de investigación por el caso de Genaro García Luna, sin embargo, no hay contra Felipe Calderón.

«Entonces sí hay juicios, en el caso de García Luna pues está abierto el juicio en Nueva York y hay otros casos también que se están tratando en la Fiscalía General de la República (FGR). Existen carpetas de investigación, pero no en contra del presidente Calderón sino de García Luna».

En La Mañanera desde Palacio Nacional, el presidente dijo que su fuerte nunca ha sido la venganza ya que, el ex presidente Calderón ha acusado de persecución política al gobierno federal por el juicio del ex secretario de Seguridad.

«En el caso del ex presidente Calderón ya hemos hablado, se hizo una consulta (…) no se alcanzó el porcentaje que demanda la ley para que se llevara a cabo este proceso judicial (…) nosotros no perseguimos a nadie, repito, no es mi fuerte la venganza y también hay un tribunal popular y la gente está muy consciente del daño que ocasionaron quienes gobernaron en el periodo neoliberal, eso también es un castigo es una condena».

El presidente señaló que las autoridades autónomas son las que tienen que resolver el caso de Felipe Calderón, pues, según el jefe del Ejecutivo tiene tres hipótesis: uno donde todo el juicio fue inventado, le fabricaron delitos y es inocente, «de modo que no tiene por qué preocuparse el presidente Calderón».

«Lo segundo es que sí está implicado García Luna, que sí recibió dinero, sobornos para proteger a un grupo y perseguir a otros, pero no lo sabía Calderón, esa es la segunda hipótesis, que no debe descartarse, no debe descartarse».

Mientras que la tercera es que García Luna es responsable y contaba con el apoyo del ex presidente, «esas son las tres hipótesis, para qué nos vamos a adelantar, hoy continúa el juicio».

Con Información de Comunicado