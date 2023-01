Sobre la manifestación pública y abierta de algunos aspirantes a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, el consejero señaló esto como una prueba de la necesidad de mantener reglas claras, pues en los hechos el proceso ya está en curso, aún sin la convocatoria oficial.

“Aunque el proselitismo anticipado está prohibido, hay aspirantes que abiertamente se promueven ilegalmente de manera adelantada u otros que, al menos, ya están haciendo públicos sus anhelos de ser candidatos. No es una buena cosa cambiar las reglas del juego electoral cuando éste —aunque sea de manera informal o incluso ilegal—, para todos los efectos ya empezó. Las reglas deberían ser neutras y no sesgadas por alguna intencionalidad o favoritismo político, por eso no es bueno modificarlas cuando el juego que buscan regular ya está en curso”, expresó Córdova Vianello.