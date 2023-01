México-.Una mujer denunció en redes sociales que la empleada doméstica que le ayudaba a hacer la limpieza en su casa, presuntamente robó el dinero que sus hijas habían guardado en una alcancía,, hecho que causó indignación entre los internautas.

Fue la usuaria identificada como Andrea Gallardo, quien publicó el video en donde muestra cómo quedó la alcancía de las pequeñas, luego de que la empleada le hiciera un agujero en la parte de abajo para poder sustraer las monedas.

De acuerdo con su testimonio, la empleada doméstica habría picado la alcancía en forma de cochinito por la parte de abajo para tomar el botín, sin embargo, esta no sería la primera vez que robaba dinero de las menores.

“Adivinen qué, la chica que ayudaba a limpiar nuestra casa, picó nuestra alcancía, no fue la única vez, ya lo había hecho antes, la había parchado”, contó.

La mujer explicó que le había comprado la alcancía a sus hijas para fomentar en ellas el hábito de ahorrar, no obstante, luego de ver la alcancía rota, decidió acompañar a las menores a que se compraran un juguete con el dinero que no logró sacar la empleada doméstica.

Pese al robo, las pequeñas compraron su juguetes y se sintieron muy felices ya que, según dijo su madre, aún no eran capaces de dimensionar cuánto dinero tenían guardado y cuánto les habían robado.

Como era de esperarse, el video pronto se hizo viral pues cientos de internautas reprobaron la acción de la empleada doméstica. Asimismo, hubo diversos usuarios que recordaron anécdotas en donde las empleadas domésticas son acusadas de robo, cuando son los mismos familiares quienes están cometiendo el crimen

“Mi miedo a limpiar una casa y que tengan en un familiar o amigo ratero y me echen la culpa”, “Muchas historias así, una vez me tocó en mi casa que se culpó a la señora de limpieza y era alguien de la familia, mucho cuidado con las culpas”, “Yo trabajaba en una casa y tenía mucho dinero en un bote y se lo robaron, me culparon a mí y con el tiempo se dieron cuenta que fue la nieta”, contaron los internautas.