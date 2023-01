México.-Danna Paola le respondió a Mario Escobar, quien dijo durante una entrevista en un programa de televisión que le gustaría que Belinda o Danna Paola interpretaran en un bioserie a su hija Debanhi Escobar quien desapareció en abril de 2022 y fue encontrada muerta días después en Nuevo León.

ADVERTISEMENT

“De alguna manera sería un honor que cualquier artista interpretara el papel de nuestra hija. (Danna Paola y Belinda) son artistas muy reconocidas, pero ese tema ya lo tocaremos más adelante o lo tocarán los productores que vayan a realizar esto”, afirmó Mario Escobar.

View this post on Instagram

A post shared by Venga la Alegría (@vengalaalegria)

Luego de estas declaraciones en redes sociales comenzó el debate, pues hubo quienes criticaron al padre de Debanhi y otros que apoyaron la postura de llevar el caso de su hija a una pantalla.

ADVERTISEMENT

¿Qué dijo Danna Paola?

Durante una entrevista de su XT4SIS Tour una periodista aprovechó para cuestionarle a la cantante qué opinaba sobre lo dicho por Mario Escobar a lo que la estrella respondió que estaría dispuesta a hacerlo siempre y cuando se haga con mucho respeto.

“Wow, qué fuerte. Sabes que ese caso es delicado y lo tomo con muchísimo respeto y sobre todo allá afuera que, mujer no estás sola, no te quedes callada nunca y que hermana estamos juntas en esto y que ni una más México y en el mundo, creo que es lo único que tengo que decir, de verdad un honor para mí que el padre haya pensado en eso, sobre todo por la justicia que hace falta en el caso.

Me cantaría, por supuesto, al final yo creo que parte de llevar a la pantalla estas historias tiene que ser con muchísimo respeto”, expresó.

El fragmento de esta entrevista rápidamente comenzó a circular en redes sociales en donde de nueva cuenta las opiniones se dividieron pues hubo críticas y alientos para la cantante y actriz al declarar que estaba dispuesta a interpretar a Debanhi Escobar.

Por otro lado, Belinda, a quien también consideró el padre, no ha mencionado nada al respecto.

Con Información de Agencia