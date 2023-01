México.-Un salón de fiestas fue clausurado luego de que un niño aseguró ser víctima de abuso sexual por parte de un adolescente que trabajaba en el lugar. Los hechos fueron denunciados por la madre de la víctima, una influencer y educadora de Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con la mujer, identificada como Ivonne, el delito ocurrió dentro de un establecimiento local llamado “Kiddo’s”, a donde ella había acudido en compañía de su pequeño hijo.

A través de un video en vivo, en su cuenta de instagram, la madre del menor abusado detalló que el crimen contra su hijo ocurrió el pasado 18 de noviembre de 2022 cuando ella y el niño acudieron a una fiesta “Kiddo’s”. Según su testimonio el pequeño se encontraba jugando dentro de una «casita de juegos», la cual solo estaba iluminada por luces neón y el resto estaba en completa oscuridad (ya que estaba ambientada en una temática de videojuegos), cuando un adolescente le metió sus partes íntimas a la boca.

«Entonces me acerco y veo a mi hijo como inquieto, diferente, con la mirada perdida, salgo y me dice ‘Mamá, el muchacho me metió el pene a la boca'», dijo Ivonne en su transmisión en vivo, la cual ya casi acumula un millón de visualizaciones. La madre de la víctima agregó que su hijo salió de la casita de videojuegos limpiándose la boca “con asco”, mientras el agresor, un adolescente que trabajaba en el salón de fiestas, se encontraba justo enfrente de ella.

Tras escuchar el testimonio de su hijo, la mujer fue a buscar a la madre del festejado para contarle sobre lo sucedido y no armar un «escándalo» contra el adolescente. Posteriormente, ambas mujeres confrontaron al agresor, quien negó los hechos y aseguró que el niño se estaba atragantando, por lo que le metió el dedo a la boca para sacar el objeto. La influencer sentenció que dudaba sobre la veracidad de lo dicho por el joven, ya que en caso de una emergencia el muchacho tendría que haber salido a pedir ayuda.

Esta tarde, elementos de Protección Civil, acompañados de personal de las direcciones de Comercio e Inspección y Vigilancia, clausuraron el salón de fiestas infantiles #Kiddos pues no cuenta con los requerimientos, permisos, ni el personal capacitado para su operación. pic.twitter.com/sTszDDBvfx — Andrés Mijes (@andresmijesmx) January 11, 2023

«Después voy y lo enfrento y me dice nervioso ‘No, no es cierto’», mencionó la mujer en sus redes sociales. Agregó que durante la conversación con el adolescente también estuvo presente su hijo, quien nuevamente señaló que el joven le había introducido sus genitales a la boca. Por estos hechos, la influencer llamó a las autoridades quienes levantaron los datos correspondientes para iniciar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

“Llegamos ahí y fueron horas llegamos a las 6:45 y salimos a las 3:30 de la mañana, ese día estaba lloviendo, hacía mucho frío. Mi hijo no tenía hambre y empezó a arder en fiebre”, mencionó. Añadió que al lugar también llegó la madre del aparente agresor quien defendió a su hijo y detalló que “era bien tranquilo”.

La madre de la víctima compartió que al adolescente le hicieron un estudio físico en el que se determinó que no había daño en genitales, además le realizaron un examen psicológico que arrojó resultados positivos; por lo que el joven señalado por abuso solo fue arrestado unas horas y recibirá atención psicológica tras lo ocurrido. Por su parte, el salón de fiestas fue clausurado por no contar con los “requerimientos, permisos, ni el personal capacitado para su operación”.

La primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, se pronunció en torno al caso e invitó a Ivonne a trabajar en una iniciativa de ley que proteja a los menores víctimas de abusos sexuales. «Me duele en el alma escucharte, es mi pan de todos los días, cuando quiero castigar a un agresor de los cientos de niños que llegan abusados sexualmente a Capullos… no procede nada por que o el tema sexual no fue “suficiente” o “mucho” o el tema de los golpes tarda menos de dos semanas en sanar…. Te invito a ir juntas a tratar de hacer una iniciativa de ley que cambie esto… que las autoridades correspondientes de la fiscalía actúen ante estas situaciones….», escribió en un comentario del video difundido por la madre de la víctima.

