México.-A través de Instagram, una influencer, identificada como Ivonne Quintanilla, compartió que su hijo de 5 años fue abusado sexualmente por un adolescente de 13 años, empleado de un salón de fiestas ubicado en la colonia La Encomienda, dentro de una conocida plaza comercial en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Ivonne comentó que la agresión se realizó en el mes de noviembre, cuando ella, sus hijos y su esposo acudieron a este lugar a una fiesta infantil.

Refirió que la agresión se realizó cuando su hijo se quedó solo por espacio de unos minutos, en lo que ella atendía a su otro hijo, cuando Ivonne regresó a buscar a su hijo, éste le comentó que el empleado lo había agredido sexualmente.

Tienes como esa corazonada, ese instinto de mamá que nunca se equivoca. Voy y me acercó y veo a Marcelo (hijo) como algo inquieto, algo diferente, su mirada como perdida, salgo y me dice: mamá, el muchacho me metió el pene a la boca. Yo me nublé, me bloquee, entré en shock, se los juro solamente escuchaba nada a mi alrededor, mi vista nublada, no coordinaba, solamente traté de agarrar a mis hijos», explicó Ivonne.

Tras la agresión, Ivonne enfrentó al agresor de su hijo, quien nervioso mencionó que lo único que él había hecho era meterle el dedo a la boca, pues el niño estaba ahogándose. El menor de cinco años lo desmintió volviendo a explicar lo que el joven le había hecho.

Ivonne habló con los encargados del lugar, quienes dieron aviso a los padres del adolescente de 13 años y también a la policía de Escobedo. Cuando las autoridades llegaron al salón de fiestas, Ivonne y su familia, así como el joven y sus padres acudieron al CODE del municipio, donde se interpuso una denuncia y se le practicó un examen médico al menor. Ante esto, las autoridades determinaron que el adolescente pasaría 36 horas en prisión.

Al día siguiente de interponer la denuncia, al niño le fue practicado un examen psicológico, el cual resultó positivo a la agresión sexual.

Cuando Ivonne y su esposo regresaron al CODE de Escobedo, el personal encargado de llevar el caso le informó que, al no haber penetración, la ley establece que la agresión que sufrió su hijo no puede ser considerada como abuso sexual.

A su vez, le argumentaron que la ley con los menores de edad que trasgreden a otras personas es muy «leve», por lo que el castigo sólo se limitó a las 36 horas tras las rejas.

Odio la justicia mexicana, sentimos mucha impotencia mi esposo y yo al no poder hacer algo más al respecto. Estamos llenos de coraje, llenos de rabia, porque este muchachito lo volverá a hacer», afirmó Ivonne.

A su vez, las autoridades explicaron a Ivonne y a su esposo que se les pidió a los padres del adolescente que su hijo tomará terapia.

Asimismo, les explicaron que estaban en su derecho de exigir a los padres del agresor el pago de terapia psicológica, sin embargo, tanto Ivonne como su esposo, cargados de enojo e impotencia, se negaron a solicitar este «apoyo».

A través de su video, Ivonne invitó a madres y padres a estar atentos y hablar siempre con sus hijos sobre su cuerpo y crear un ambiente de confianza con ellos.

De mamá a mamá con la mano en el corazón, yo que siempre estoy pecando de exagerada, me pasó cuando menos lo esperaba, cuando menos lo creía. Yo lo que les digo es informarnos, actualizarnos, acercarnos con personas profesionales, siempre hablarles a nuestros hijos de las partes del cuerpo siempre por su nombre, ésta es una herramienta para poder prevenir abuso sexual», mencionó.

Hoy, Ivonne y su familia siguen en terapia psicológica tratando, poco a poco, de rehacer su vida y compartir este testimonio para que ningún otro niño o niña tenga que sufrir esta clase de violencia.

