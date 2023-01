México.-La Gira de Soy Rebelde Tour es la sensación para los jóvenes (ya no tan jóvenes), al punto que ya tiene dos eventos ‘sold out’ en la CDMX. Sin embargo, hubo gente que no alcanzó como una maestra que lloró frente a sus alumnos y alumnas porque no alcanzó boletos para RBD.

ADVERTISEMENT

Mediante un video de TikTok se mostró el momento en que la joven profesora rompió en llanto porque no logró comprar sus entradas para ver a la banda e incluso se puede ver que hay un niño a su lado con unas galletas en la mano mientras la docente no se puede controlar.

“¡Maestra, los niños están viendo! ¿No te da vergüenza?”, se escucha decir a otra persona quien la está grabando y quien muestra a otra alumna observando a la profesora desde la puerta como se rompen sus ilusiones por no ver a RBD.

El video obtuvo 1 millón de reproducciones y miles de comentarios, principalmente de otras jóvenes docentes que compartieron su experiencia con el concierto de Rebelde o de otras agrupaciones.

“Me siento mejor, no fui la única… Mis niños de 6to grado me echaron porras, pero ni así”, “yo lloré por Morat y un pequeño me abrazó y me dijo ‘tía cuando yo sea grande le compraré la entrada’”, escribieron.

RBD realizará su gira todo este 2023 iniciando en El Paso, Texas, y cerrarán en el Foro Sol de la Ciudad de México. Si bien no se conoce de dónde es la profesora, esperemos que viva en México pues para su buena fortuna, el quinteto anunció dos fechas nuevas en dicho recinto capitalino, por lo que su gira terminaría el 3 de diciembre.